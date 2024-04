Dois passos imprescindíveis antes de dar um beijo e dois cuidados especiais

Um beijo romântico pode consumir cinco calorias por um minuto, mas aqueles completamente apaixonados, longos e fundos podem chegar a precisar de 26 calorias por minuto. Independentemente, do gasto calórico, são sobejamente conhecidos os benefícios para a saúde e bem-estar dos beijos.

Apesar de este sábado, 13 de abril, se assinalar o Dia Internacional do Beijo, bom mesmo é poder beijar muito e com frequência. Porém, como refere Ana Senra, médica ortodontista na MALO CLINIC Lisboa, são recomendados alguns cuidados para que o “beijo seguro e saudável para todos”.

Para a especialista, deve-se evitar beijar mediante possibilidade de “alguma doença transmissível através da saliva ou boca”. Ana Senra lembra casos em que “uma das pessoas esteja infetada com vírus e doenças como gripes, mononucleose ou herpes”, sendo “importante evitar este tipo de contacto”.

A médica recomenda ainda a “manutenção da higiene oral, com especial atenção à limpeza da língua”. E prossegue: “A língua pode acumular muitas bactérias, que podem contribuir para o mau hálito e até para problemas de saúde oral, como cáries e gengivite. Por esse motivo, é importante garantir todos os cuidados com a higiene oral, como a escovagem dos dentes, da língua e a utilização do fio dentário, para que, durante o beijo, a boca esteja sempre limpa.

Cuidados a ter na hora do beijo: aparelhos e piercings

Salvaguardando desde já que ter “aparelho dentário – quer seja fixo ou removível – não tem de ser um inconveniente para o momento do beijo”, Ana Senra lembra a “utilização de ceras ortodônticas para proteção das arestas metálicas dos aparelhos fixos”.

Quanto aos piercings orais, a médica ortodontista pede cuidado para evitar lesões, porque “caso seja exercida demasiada pressão durante o beijo, estes piercings, geralmente nos lábios ou na língua, podem causar cortes ou abrasões na boca, que podem não só ser dolorosos, mas também aumentar o risco de infeções”.

Apesar das recomendações, não vale deixar de beijar. Afinal, falamos de uma demonstração que “promove o bem-estar, estimula o sistema imunitário, reduz o stress e promove a felicidade, revelando ter, assim, um impacto positivo, tanto a nível físico como psicológico e emocional”, enumera Ana Senra.