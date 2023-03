Gwyneth Paltrow vence processo milionário devido a acidente de ski nos Utah, EUA

A atriz Gwyneth Paltrow venceu um processo milionário nesta quinta-feira, 30 de março, por um acidente de ski ocorrido há sete anos nos Estados Unidos da América, depois do júri ter decido por unanimidade que o acusador era o responsável pela colisão.

Terry Sanderson, um optometrista aposentado, colidiu com Paltrow em 2016 enquanto ambos esquiavam no luxuoso complexo de Deer Valley, no estado de Utah, e processou a atriz de em 2019 por 3,27 milhões de dólares (cerca de 3,45 milhões de euros) por danos causados.

Paltrow, 50 anos, afirmou desde o início do julgamento que foi Sanderson que a atingiu pelas costas e o contra-processou por um valor simbólico de um dólar e despesas de representação.

O júri do tribunal de Park City, após oito dias de depoimentos e cerca de duas horas de deliberações, decidiu por unanimidade que ela não tinha sido responsável pelo incidente.

“Estou satisfeita com o resultado”, disse a atriz de 50 anos num comunicado enviado à imprensa. “Senti que consentir com um processo falso comprometia minha integridade”. “Gwyneth tem um histórico de defender aquilo em que acredita. Essa situação não foi diferente”, disse o seu advogado, Stephen Owens.

Durante o julgamento, que começou na terça-feira da semana passada, o júri ouviu vários especialistas que detalharam o histórico médico de Sanderson, que antes do acidente tinha sofrido um ataque cardíaco, perda de visão num olho e problemas psicológicos. Os membros do júri também ouviram os funcionários do resort, bem como as versões de ambas partes.

“O Sr. Sanderson atingiu-me em cheio naquela encosta”, disse Paltrow ao depor. “Entraram dois esquis entre os meus esquis, o que me obrigou a abrir as pernas, e depois um corpo pressionou-me, e houve um rosnado muito estranho (…) senti-me violentada”, relatou a atriz, que esquiava com os filhos e o marido, Brad Falchuk.

“Foi um acidente muito grave, nunca na minha vida tinha sido tão forte e voei (…) A última coisa que me lembro é que tudo ficou preto”, recorda-se.

O julgamento captou a atenção do público e gerou uma avalanche de memes e comentários nas redes sociais, desde as roupas e acessórios usados por Paltrow aos detalhes dos interrogatórios.

Sanderson, por seu turno, afirmou que o acidente o deixou com quatro costelas partidas, danos cerebrais permanentes, distúrbios de personalidade e afetou a sua capacidade de socializar com a família.

À margem de sua carreira como estrela de cinema, Paltrow mergulhou na indústria do bem-estar com sua marca Goop, que vende produtos como vitaminas, dietas, velas e brinquedos sexuais.

AFP