Ideias de maquilhagem para arrasar com o vermelho

O vermelho chama atenção. É inevitável. Seja um “outfit” com essa cor ou então um batom ousado e chamativo, o centro das atenções é garantido. Mas, às vezes, é preciso saber jogar com essa cor para não ficar demasiado.

A maquilhagem é um bom ponto de partida. Ao usar uma roupa vermelha, optar por batons da mesma cor ou em tons nudes, pode mudar tudo. Desde uma saída à noite para um evento formal ou até no trabalho.

Vamos contar aqui os segredos de maquilhagem para utilizar com roupa vermelha e exalar confiança e estilo.

Começando pelos olhos, “a porta da alma”, que, quanto mais marcados, mais ousado e atraente fica o visual. Para isso, o delineado de espaço negativo é perfeito. Como se faz? Ao invés de utilizar delineador, opte por uma sombra mais escura, como o castanho ou o preto, no côncavo do olho e alinhe com a linha das pestanas. A pálpebra deverá permanecer “nua” ou então com uma sombra clara, para se destacar. Completando com um batom vermelho, é um visual perfeito para a noite, seja discoteca ou evento formal.

Para algo mais durante o dia, e para complementar a roupa vermelha, usar sombras mais subtis com tons dourados e rosas irão destacar os olhos e dar um visual mais suave, sem tirar a atenção ao “outfit”. Para os lábios, um vermelho mais alaranjado ou cor de maçã completa a imagem.

O cobre é um tom que se opõe ao vermelho e que se completa a este. Para destacar os olhos, utilizar sombras com esses tons irá fazê-los realçar mesmo com a roupa vermelha.

O delineado gráfico já é tendência há algum tempo, permitindo às pessoas ser criativas e brincarem com formas não convencionais. Este estilo de maquilhagem irá permitir expressar personalidade e originalidade. Combinado com os lábios vermelhos, o contraste é maior e torna o visual mais vibrante.

Já agora se a roupa vermelha for o suficiente para si e não quiser adicionar os lábios com a mesma cor, pode sempre por optar por uma maquilhagem em tons neutros. Assim como o cobre, o dourado complementa o vermelho. Então, apostar nessas cores mais quentes irá adicionar luminosidade aos seus traços e ajudar a destacá-los.