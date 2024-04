Eis o elenco da minissérie de Tony Carreira, na TVI

A TVI acaba de revelar o elenco da minissérie sobre Tony Carreira, contando com três atores distintos para o representar em fases distintas das sua vida: “Gabriel Conde vai representar o cantor entre os 6 e os 10 anos, enquanto Duarte Estrela vai interpretar a versão adolescente até Carlos Félix percorrer a fase de jovem adulto”, refere o comunicado.

A ex-mulher do cantor de Sonhos de Menino, Fernanda Antunes, vai ser interpretada pela atriz Bárbara Lourenço. “Duarte Grilo e Cleia Almeida são os pais de Tony, Custódia Gallego e João Lagarto são os avós e Miguel Bugalho vai ser o irmão José Antunes. O elenco é ainda composto por nomes como Luís Coelho, Miguel Cunha, André Susano e Miguel Mateus”, lê-se na nota enviada às redações.

A produção da estação de Queluz de Baixo e da Prime Video vai contar com quatro episódios e as gravações já arrancaram. “A minissérie percorre o trajeto do artista desde a infância no Armadouro, onde lidou com fome e pobreza, aos anos de imigração em França, o começo de carreira e a luta pelo sucesso até à aclamação enquanto um dos maiores cantores românticos portugueses. Cada episódio, reflexo das músicas que lhe dão título, conta-nos duas fases da vida de Tony, num arco de quatro episódios que nos trazem um fresco do que foi e é a sua jornada”, avança a estação.