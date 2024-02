Inscrições para os Casamentos de Santo António abrem no dia dos Namorados

A tradição vai voltar a ser o que era. O concurso para os Casamentos de Santo António, em Lisboa, vai abrir “simbolicamente” a 14 de fevereiro e as candidaturas podem ser submetidas até 27 de março. “A ficha de inscrição – o presente ideal para oferecer no Dia dos Namorados – estará disponível nas Lojas Lisboa de Alcântara, Baixa, Entrecampos, Marvila e Saldanha”, revela a empresa municipal EGEAC em comunicado.

A cerimónia, como é habitual todos os anos, vai ter lugar a 12 de junho, na Sé de Lisboa e Salão Nobre dos Paços do Concelho (casamentos civis), e vai estar aberta a 16 casais selecionados.

Entre as regras, que pode conhecer já aqui ao detalhe, destaque para o facto de os noivos terem “de estar em situação legal que lhes permita, nos termos da Lei, a realização do matrimónio” e a inscrição do casal “fica dependente da prova, a emitir pela Junta de Freguesia da área de residência, de que pelo menos um (m/f) tem residência permanente no Município de Lisboa”.

O regulamento prevê a possibilidade de desistência e, “caso o casamento não se realize por vontade dos noivos (m/f), estes devolverão à organização os presentes que eventualmente já possam ter recebido”, lê-se no documento.