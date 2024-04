‘Lip Oil’ e ‘Lip Balm’. Diferenças e opções para todos os gostos

Para lábios secos e com aspeto desidratado, a solução, há anos, que passava pelos lip balms. Com a entrada dos lip oils no mercado da beleza, os bálsamos labiais ganharam um concorrente à altura. Afinal, quais as diferenças entre ambos os produtos?

Lip balm, perfeito para dar um toque de cor

Se antes os bálsamos labiais eram conhecidos pela hidratação profunda, hoje o panorama altera-se. Este produto, que continua a ser presença assídua na carteira de muitas mulheres, possui, em alguns casos, petróleo na composição, o que leva a uma hidratação superficial.

Atualmente, existem inúmeras formulações de lip balms, nomeadamente com cor ou até FPS, levando os bálsamos a adotar outras funções.

Lip oil, a hidratação que os lábios precisam

Contrariamente ao gloss, o lip oil não é pegajoso e é o aliado ideal para quem pretende dar aos lábios uma hidratação profunda. Tal como o nome indica, este produto labial é rico em óleos naturais, antioxidantes e vitaminas.

O lip oil, na sua generalidade, não confere nenhuma cor ao lábio, mas deixa a boca com um aspeto brilhante.

Nyx Fat Oil, na Pluricosmética, antes 9,10€ depois 8,19€

Bálsamo de Lábios Brilhante, na Sephora, 19,99€

Lip Confort Oil, na Wells, antes 30€ depois 18€

Mario Badescu Balm, na Douglas, antes 10€ depois 7€

Dior Lip Glow Oil, na Primor, antes 47,14€ depois 37,50€

Lip Butter Balm, na Sephora, 26,99€