Portugal venceu Noruega. “Vai ser sempre a melhorar”, diz Andreia Jacinto

A seleção feminina chegou a estar a perder, mas acabou por virar o jogo e vencer a segunda jornada do Grupo A2 da Liga das Nações feminina de futebol frente à Noruega por 3-2, com golos de Andreia Jacinto (aos 37 minutos) e Carole Costa (aos 44 e aos 69 minutos).

Uma vitória que entrega a Portugal três pontos e que o coloca no segundo lugar da tabela do grupo, que está a ser liderado pela França, com seis pontos. Norueguesas e austríacas têm um ponto cada uma.

“É muito bom competir a este nível com os grandes ‘tubarões’ da Europa e só mostra que Portugal está a elevar cada vez mais o seu nível. Fazer este jogo contra uma equipa tão boa é muito importante, porque demonstra que estamos cada vez mais perto das melhores seleções da Europa, e só temos de continuar assim”, afirmou, non final do jogo, a atleta Andreia Jacinto, autora do primeiro golo deste encontro. Sobre este momento, a futebolista falou no “sentimento de poder ajudar”.

E acrescentou: “As jogadoras portuguesas estão cada vez com mais confiança e acreditamos cada vez mais no nosso valor, que podemos fazer frente a estes adversários. Daqui para a frente vai ser sempre a melhorar”.

Para o selecionador Francisco Neto, esta vitória provou, “acima de tudo, que jogamos e competimos para ganhar. Não há equipa que ganhe ou perca sempre. Acho que estes resultados vão acontecer com mais frequência.”

Agora, prosseguiu o técnico, “o primeiro objetivo é não descer de divisão [na Liga das Nações], porque, não sendo decisivo, pode ter um peso muito grande no apuramento para o Campeonato da Europa. Depois, queremos chegar a dezembro, quando recebermos a França, a depender só de nós, sabendo que é um objetivo difícil e ambicioso”. “Antigamente, dificilmente conseguiríamos fazer dois bons jogos num curto espaço de tempo, é sinal da qualidade das nossas jogadoras e também do trabalho que fazem nos seus clubes”, acrescentou em declarações no final do jogo que teve lugar em Barcelos.

E se as conquistas chegam dentro de campo, elas também se fazem notar fora. “Estamos a criar referências em Portugal e elas têm consciência disso. É incrível ver o número de crianças hoje aqui, rapazes e raparigas que vêm ao estádio para as ver jogar e que se identificam com elas. Isso cria responsabilidade e há de haver algum erro no caminho porque todos erramos, é tudo novo para nós. Felizmente, estamos numa instituição que nos ajuda e apoia e nos dá todas as condições e nos permite errar de forma sustentável”, considerou Francisco Neto.

com Lusa