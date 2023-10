Cancro de mama. Soluções para tratar da pele e o que fazer antes e depois dos tratamentos

Esta segunda-feira, 30 de outubro, celebra-se o Dia Nacional da Prevenção contra o Cancro da Mama. Fazer exames de rotina para um diagnóstico precoce e para a prevenção de doenças oncológicas é muito importante, falamos de ferramentas que podem ajudar a evitar os tratamentos mais agressivos e indispensáveis para debelar a doença.

Sendo agressivos, estes tratamentos têm efeitos secundários reversíveis e, um deles, nota-se na pele. Cerca de metade das pessoas submetidas a tratamentos oncológicos, principalmente a radioterapia, têm reações cutâneas graves, segundo o guia oncológico da marca La Roche-Posay. Por isso, os cuidados diários com a pele não devem parar durante os tratamentos, buscando ser contínuos, tanto no rosto, no corpo e no couro cabeludo. Uma rotina de cuidados com a pele (a limpeza, hidratação e proteção) podem ajudar na prevenção e alívio das consequências dos tratamentos.

Começando pelo primeiro passo, a limpeza, opte por produtos sem óleos essenciais sem sabão que respeitem o pH da sua pele. De seguida, a hidratação é um dos tópicos mais essenciais, uma vez que os tratamentos fragilizam a pele. Procure por texturas mais suaves, como cremes ou bálsamos com ingredientes com lipídeos naturais, como a manteiga de karité, e sem fragrâncias. Já para a proteção solar, que é fundamental para não submeter a sua pele já fragilizada a qualquer outro tipo de traumas, os produtos com fatores acima de 50 são os adequados. Recorde-se que a exposição solar direta costuma ser desaconselhada em absoluto durante os tratamentos.

Aquando da terapêutica, também há cuidados a ter. Para as sessões, tente ter a pele limpa e seca. Porém, não é recomendado aplicar nada pelo menos seis horas antes da mesma. Contudo, para o pós, água termal pode ajudar a apaziguar a irritação que a pele possa sentir, assim como um bálsamo hidratante e reparador.

Lembre-se que, mesmo com os tratamentos findados, os cuidados consigo não devem cessar.

Deixamos aqui algumas ideias de produtos que podem ser incluídos na sua rotina.

Fluido de Limpeza Toleriane, La Roche-Posay, 19,38€

Água termal, La Roche-Posay, 13,82€

Creme Tolérance Control, Avène, 19,12€

Hidratante de rosto Tolerance Hydra-10, Avène, 17,73

Fotoprotetor SPF 50, Isdin, 14,95€

Creme de mãos reparador, Isdin, 6€

Protetor solar Actinic control SPF100, Eucerin, 19,18€

Creme hidratante, ATL, 24,85€