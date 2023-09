Marieta Severo removeu útero e ovários devido a cancro do endométrio

Rosto de novelas brasileiras como Um Lugar ao Sol, O Outro lado do Paraíso e, entre outras, A Grande Família, Marieta Severo acaba de assumir um novo papel: o da consciencialização para o cancro do endométrio.

Em entrevista ao jornal brasileiro O Globo, a atriz e produtora revela que precisou de “tirar o útero e os ovários”. “Descobri bem no início [o cancro do endométrio], nem precisei de fazer quimioterapia”, detalha a propósito de uma campanha pela qual dá cara e pede consciencialização para este tipo de tumores.

Como rosto deste processo, Marieta Severo diz que precisa de “usar a voz ativa para falar de temas fundamentais, como a minha saúde e a do outro”. “Após os tempos negacionistas que vivemos, as pesquisas mostram que os índices de vacinação caíram”, vinca a atriz, lembrando que é tempo de inverter a situação e chamando à atenção para a importância da vacina contra o HPV, vírus que pode causar cancro de colo de útero.

Apesar de a doença da atriz ter sido detetada em fase inicial, o que tornou dispensáveis tratamentos mais agressivos, Marieta Severo pede agora a todas que tenham igual cuidado. Algo que já acontece na família da atriz: “Claro, todas as netas tomaram vacina contra o HPV. E o único neto também. Vacina é vitória da Humanidade.”

Recorde-se que, em Portugal, este tipo de tumor maligno é o mais diagnosticado dentro dos cancros ginecológicos. Não está previsto rastreio, pelo que as mulheres devem estar por si próprias mais atentas, privilegiando fatores de risco e doenças prévias como a obesidade, a diabetes, a hipertensão.

Os sinais chegam, principalmente, com o sangramento já pós-menopausa, desencadeando um imediato alerta, mas existem outros. Mundialmente, a idade média do diagnóstico deste tipo de cancro ocorre aos 61 anos, podendo ser detetado em mulheres com idades entre os 45 e os 74 anos.