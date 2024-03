Marisa Matias estreia-se na Assembleia da República

É natural de Alcouce, Coimbra, mas entra no hemiciclo em 2024 pelo círculo do Porto. Marisa Matias é a primeira deputada do Bloco de Esquerda a ser eleita em noite de legislativas, estreando-se, assim, no parlamento nacional.

Marisa Isabel dos Santos Matias nasceu em Coimbra em 20 de fevereiro de 1976 é socióloga. Desde cedo que se envolveu em causas estudantis e cívicas, tendo sido mandatária nacional do “Movimento Cidadania e Responsabilidade pelo Sim”, aquando do referendo nacional pela despenalização do aborto em 2007, tendo sido em 2009 eleita pela primeira vez eurodeputada do BE.

Em 2014, a primeira vez que encabeçou uma candidatura, o BE elegeu apenas um eurodeputado, perdendo dois mandatos em relação a 2009, caindo para quinto lugar no “ranking” e ficando atrás da surpresa que veio então do MPT, com Marinho e Pinto.

Em 2016 esteve na corrida a Belém, conquistando 10% dos votos, tendo ficado atrás de Sampaio da Nóvoa, apoiado pelo PS, e Marcelo Rebelo de Sousa. No total, foram perto de 479 mil votos, tornando-se na mulher mais votada em Portugal neste tipo de sufrágio [Maria de Lurdes Pintasilgo obteve 419 mil votos em 1986]. Em 2021, voltava a tentar, mas, numa queda abrupta, reunia 3,96% dos votos.