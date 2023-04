MediaMarkt diz adeus a Portugal. Fnac compra as dez lojas

A Fnac vai comprar, por um valor não divulgado, o negócio da MediaMarkt Portugal, que inclui 10 lojas físicas e o comércio ‘online’, integrando os cerca de 450 colaboradores da empresa.

“A MediaMarktSaturn, subsidiária da Ceconomy AG, chegou a acordo com o retalhista francês de eletrónica Fnac Darty para a venda estratégica do negócio da MediaMarkt em Portugal”, avançou, em comunicado, na quinta-feira, 20 de abril. A Fnac vai assim comprar, por um valor não revelado, 100% da MediaMarkt Portugal, que tem 10 lojas físicas mais o negócio ‘online’.

Segundo a mesma nota, a empresa vai ainda integrar os cerca de 450 colaboradores da MediaMarkt Portugal, presente no mercado português desde 2004, que continuará a manter o nome até ao ‘rebranding‘ (alteração da denominação, logótipo ou ‘design’ da marca).

“Nós avaliamos e revemos continuamente o nosso portfólio de países. Em Portugal, temos mantido a nossa posição ao longo dos anos num ambiente muito competitivo, graças ao forte desempenho da nossa equipa local. No entanto, o nosso negócio ainda não atingiu dimensão suficiente para alcançarmos uma posição de liderança no mercado”, afirmou, citado na mesma nota, o presidente executivo da MediaMarktSaturn e da Ceconomy, Karsten Wildberger.

O negócio está pendente de aprovação, mas a empresa espera que esteja concluído até ao verão.

Por sua vez, a Fnac Portugal disse que com este projeto de aquisição quer reforçar a sua posição de liderança em Portugal, acelerando também o crescimento nos restantes mercados em que já atua.

“A aquisição da MediaMarkt Portugal permitirá à Fnac aumentar a sua dimensão em Portugal, um mercado dinâmico e relevante para o grupo, sendo esta uma oportunidade para alcançar uma forte posição de mercado, assim como replicar o modelo de eficiência e complementaridade já demonstrado pela fusão entre a Fnac e a Darty em França, em 2018″, defendeu, em comunicado, o presidente executivo do grupo Fnac Darty, Enrique Martinez.

Este responsável disse ainda que a operação vai permitir unir forças e alargar a ação da empresa no desenvolvimento de um consumo responsável e de uma economia circular.

A Fnac, que está presente em Portugal há 25 anos, conta com uma rede de 35 lojas próprias, seis centros PC Clinic, uma loja Nature et Découvertes e com o ‘site’ fnac.pt. No final de 2022, o volume de negócios da Fnac em Portugal rondou os 370 milhões de euros.

LUSA