Miss Universo já começou! Veja a estreia e os dias atribulados de Marina Machete antes da final

Ao todo, 90 mulheres de todo o Mundo, incluindo Portugal, vão disputar a coroa de Miss Universo 2023 e a competição já arrancou esta quarta-feira, 15 de novembro, com uma competição preliminar de vestidos de noite e de fatos de banho, cujos momentos pode ver ao detalhe abaixo:



Já esta noite de quinta-feira, 16, está previsto o desfile com o vestido tradicional que cada candidata vai apresentar. Marina Machete, a eleita portuguesa e uma das duas transgénero a concurso, a par da concorrente dos Países Baixos, irá apresentar-se num vestido que invoca a imagem de um cartaz da implantação da República Portuguesa e que foi assinada pela drag queen Miss Velvet.

A peça é composta por uma armadura branca com detalhes dourados e que faz contraste com as cores verde e vermelha da bandeira portuguesa. Tudo contando com uma longa saia comprida verde, franzida, com uma longa racha acima da anca e presa na lateral com uma peça a representar a esfera armilar. O look é completado com uma capa longa vermelha.

A escolha da portuguesa pretende homenagear um “povo resiliente e forte” como resultado de uma colaboração com artistas LGBTQIA+, trazendo à luz a importância de debater as questões desta comunidade, da qual Marina Machete também faz parte.

Nestes últimos dias, Marina Machete e as restantes candidatas têm-se desdobrado em eventos e produções fotográficas na antecâmara do evento, que segue na sua 72º edição, que vai ter lugar no sábado, 18 de novembro, a partir de El Salvador.

As misses de cada país a concurso têm visitado o país que acolhe o certame e participado em diversos momentos de encontro. Na agenda têm também previsto momentos em que confraternizam entre si. Elas estão, aliás, a dividir quartos, como avançou a edição norte-americana da revista Hola. “Tentamos juntar candidatas que falam a mesma língua ou têm a mesma língua materna para que possam fazer amizade e não haja problemas de tradução”, afirmou uma fonte da produção do concurso Miss Universo àquele órgão de comunicação social.

Recorde-se que Miss Universo 2023 conta ainda com a presença de duas candidatas que são casadas e têm filhos, o que configura também uma novidade no certame depois das alterações das regras que permitem o acesso a participantes que estejam grávidas, que sejam divorciadas ou que sejam já mães.

Veja agora abaixo os últimos dias e visuais de Marina Machete a partir da América Central: