Morreu Ana Afonso, aos 47 anos. Recorde o percurso da atriz em imagens

A notícia foi avançada nas redes sociais pela amiga e relações públicas Marta Pereira. “Ainda não acredito… Descansa em paz, Ana”, escreveu, citada pelo site Holofote.

Rosto da televisão e há já algum tempo longe do pequeno ecrã, Ana Afonso participou em novelas e filmes e também no reality show da TVI, A Quinta das Celebridades, em 2004, tendo chegado a envolver-se com o ator e também concorrente nesse formato, Alexandre Frota.

Em março deste ano e num breve regresso à TV, a atriz e antiga manequim foi entrevistada pela apresentadora das tardes da SIC Júlia Pinheiro onde revelou uma relação abusiva de que foi alvo, o filho com austimo e um percurso de vida difícil que, a determinado momento, a terá levado ao consumo excessivo de álcool.

Nessa mesma entrevista, Ana Afonso – mãe de Beatriz, Alice e Diogo – revelou que em 2015 decidiu integrar uma comunidade terapêutica, onde esteve seis meses. “Foi a melhor coisa que me aconteceu”, afirmou.

Numa nota de despedida, o irmão Sérgio Afonso evocou-a: “Esta foi a última ‘montanha’ que conquistámos juntos, mana… Agora, só me resta escalar todas as outras quando quiser estar mais perto de ti!”