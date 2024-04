Menopausa chega à novela da noite da SIC

Tema quente para todas as mulheres e pouco falado na sociedade em geral, a menopausa é uma fase que levanta preocupações e cuidados. E sendo a realidade de mais de metade da população, chega agora também à ficção e ao horário nobre da estação de Paço d’ Arcos através da novela Senhora do Mar, protagonizada por, entre outros, a atriz Sofia Ribeiro. De acordo com o comunicado enviado às redações, a trama irá trazer “os primeiros sintomas da perimenopausa, bem como o seu diagnóstico, as consequências e as soluções”.

“Queremos muito que todas as mulheres portuguesas que estejam neste momento a passar por sintomas de menopausa se revejam, que procurem ajuda, que não sofram em silêncio”, afirma, citada na mesma nota a diretora de Marketing e Comunicação da SIC.

Para Mónica Serrano, “há ainda pouca cultura à volta deste tema e muitas mulheres tendem a desvalorizar”. Acrescenta ainda que “as cenas na novela foram precisamente criadas para falar abertamente de uma situação normal em determinada fase da vida de uma mulher. Essa é a grande mensagem que queremos passar tendo a Wells como um excelente suporte de ajuda e de informação”.

Esta entrada do tema resulta de uma parecia entre o canal e a marca. “Foi com grande vontade de desmitificar a conversa sobre a menopausa que a Wells desafiou a SIC para abordar, pela primeira vez em Portugal, este tema numa novela. Queremos que se fale abertamente e queremos dar informação credível a todas as mulheres sobre este tema tão relevante para o seu bem-estar”, justifica Head of Brand & Marketing da Wells. Marta Castro espera que a iniciativa venha desfazer o tabu “não só entre as mulheres, mas também na sociedade em geral”.

‘Economia da menopausa’ pode atingir

os 578 mil milhões de euros em 2025

Tendo em conta os valores apresentados na cimeira norte-americana Global Wellness Summit, em outubro de 2022, estima-se que as soluções de bem-estar vocacionadas para este processo e este período da vida das mulheres possam atingir os 600 biliões de dólares em 2025, ou seja, 578 mil milhões de euros. Valores que levam a entidade a abordar o conceito de “economia da menopausa”. Um valor que se alicerça nas contas feitas sobre o mais de milhar de milhão de mulheres que, nos próximos dois anos, esteja na perimenopausa (todo o período que antecede a mudança).

De viagens, a retiros, passando por campanhas e iniciativas de informação, empresas de telemedicina, produtos e serviços vocacionados, as propostas assumem-se com um papel que procura adaptar esta transformação hormonal feminina, minimizando, enquadrando e lidando com sintomas apresentados como comuns como os chamados ‘calores’, insónias, depressão, ansiedade, ganho de peso, dores nas articulações, entre outras, oscilações de libido.