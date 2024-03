Óscares. A estatueta é apenas uma parte, há um cabaz de prémios de 163 mil euros

Ao todo, são mais de 50 presentes cujo valor final está avaliado em 178 mil dólares (163 mil euros) e que são entregues a quem apresenta os Óscares, aos melhores atores e realizadores nomeados, cerca de 25 pessoas.

Trata-se de uma operação de marketing privada e que presenteia quem está nos principais lugares da corrida, cujos vencedores são revelados nesta noite de domingo, 10 de março, a partir de Los Angeles, Estados Unidos da América. Segundo avançou o responsável por esta iniciativa, Lash Harry, fundador da Distinctive Assets, há presentes de múltiplas naturezas e o mais caro é uma viagem e estadia num chalé, para até nove pessoas, nos Alpes Suiços no valor de 50 mil dólares.

Embora todos recebam mais ou menos o mesmo cabaz, há presentes que são personalizados como, por exemplo, sapatos. E na lista de eleitos estão, para já, nomes como Bradley Cooper, Emma Stone, Colman Domingo, Lily Gladstone ou Annette Bening.

No saco estão contempladas ofertas como um tratamento de beleza com microagulhas no valor de 10 mil dólares e para “minimizar os sinais comuns de envelhecimento ou reduzir manchas”, como explica Lash Farry. O responsável revela ainda que o cabaz, além de uma inusitada adega refrigerada, há também um retiro de sete dias no Golden Door California, no valor de 24 mil dólares. Bilhetes para espetáculos ao vivo de magia e hipnose e até um cubo de Rubik original.