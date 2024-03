Kika Nazareth futebolista do ano em gala do Benfica

Francisca Nazareth foi galardoada, pela segunda temporada consecutiva, como a futebolista do ano na Gala do Benfica, que teve lugar na noite de quarta-feira, 26 de março, enquanto Andreia Faria recebeu a distinção da revelação na mesma modalidade, distinguida como a modalidade do ano na gala do 120.º aniversário das ‘águias’ e na entrega de prémios Cosme Damião.

A internacional portuguesa, ausente em França para o desafio da ‘Champions’ frente ao Lyon, deixou mensagem aos benfiquistas: “De chuteiras, agradeço o reconhecimento e o prémio. É fruto do meu trabalho, das minhas colegas, de todo o plantel e da aposta da direção no futebol feminino”.

Roger Schmidt e António Silva venceram os prémios Cosme Damião de treinador e futebolista de 2023. João Neves, o novo ‘menino bonito’ da Luz, ausente para os trabalhos da equipa das ‘quinas’, agradeceu a “toda a gente” que o ajudou a evoluir, como é o caso do capitão Nicolas Otamendi, que venceu o prémio Liderança.

O nadador Diogo Ribeiro, campeão mundial, com o prémio Alta competição, e o ex-jogador e antigo treinador Toni, com o prémio Carreira, também estiveram entre os momentos altos da gala, que ficou ainda marcada pelas homenagens a Minervino Pietra, antigo futebolista recém-falecido, e ao técnico sueco Sven-Göran Eriksson, diagnosticado com uma doença terminal.

com Lusa