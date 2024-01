Pamela Anderson sem maquilhagem é musa de campanha de moda

Começou discretamente em Nova Iorque, em setembro, abraçou a vontade no make up em outubro, em Paris, e assumiu-a decisivamente em dezembro, em Londres. Agora, Pamela Anderson apresenta-a oficialmente à indústria da moda. A atriz, de 56 anos, está decidida a abraçar a tendência em que se apresenta como é: com a pele ao natural.

Uma opção que a voltou a colocar com renovada incidência sob os holofotes e também nas campanhas de moda. A eterna atriz da série Baywatch – Marés Vivas é agora rosto, sem make up, da nova campanha primavera-verão 2024 da designer norte-americana Proenza Shouler, numa proposta que quer exaltar as “qualidades intrínsecas” que define o rumo do trabalho da estilista e “das mulheres” que a escolhem usar.

Mas o que se passou com Pamela para passar a optar por esta estética. “Não sou uma pessoa de seguir tendências. Preferia ser uma criadora de tendências. Creio que ser pioneira e ser eu mesma é difícil num mundo que te diz que tens de ser outra coisa. E com muita maquilhagem e filtros podemos perder de vista quem somos realmente como pessoas, por isso é como um regresso às origens”, afirmou a atriz recentemente à revista norte-americana People.