Principais tendências de vestidos para o outono

Com a chegada do outono, começam a surgir as primeiras tendências de vestidos. Esta peça de roupa, “queridinha” de muitas mulheres, liderou os desfiles outono/inverno de 2023.

As ofertas de vestidos para a próxima temporada são inspiradoras. Os designs apresentados incluíam jóias, adornos de penas e tecidos transparentes em excesso. Estilos de Christopher Kane a Chanel foram para a passarela em proporções alongadas, tecidos transparentes e looks inspirados em roupas de festa. Descubra as tendências da próxima estação.

Envolto em seda

Não é nenhum segredo que os designers de luxo preferem fibras brilhantes. A adoração pela seda, pelo cetim e pelos tecidos macios infiltrou-se em todo o ano da moda.

Padrões florais

Os vestidos com padrões florais estão em alta. Poppy Nash, editora-chefe da Who What Wear UK, disse: “Sempre fui uma garota que usa vestidos florais, mas tradicionalmente a estampa é – pelo menos no meu guarda-roupa – reservada para o verão. Nesta temporada, no entanto, irei introduzir o meu padrão favorito no clima frio”.

Elementos franzidos

Abra caminho para designs de envoltórios e formatos de casulos de inspiração grega. Os decotes bandeau foram um sucesso neste verão e continuam a ser vistos em todas as ofertas de vestidos outonais.

Adornos exuberantes

O tempo frio exige características de design que remetem à exuberância da época de festas. Guarnições de penas, lantejoulas e tafetá são alguns dos detalhes destacados pelos designers, que ficam todos sob a égide dos adornos.

Lingerie em exposição

Os designers concordam que a lingerie é preciosa demais para ser escondida, transformando-a em vestidos que vão até o chão com os mais delicados apliques de linha. Armani, Alexander Wang e Bally são alguns dos muitos que apoiaram esta tendência.

Transparências

A temporada de sobreposições de organza, tule e rede está se aproximando rapidamente e, para o outono de 2023, designers como Miu Miu, Gucci e Christian Siriano adotaram elementos transparentes.

Volume nunca é demais

O vestido babydoll dos anos 50 ganhou destaque, desta vez com uma atualização moderna. Agora é um estilo reinventado com um apelo “adulto” – parte estética extravagante, mas também formal. É um vestido de bailarina para a mulher moderna que exala alegria de viver e tem um apelo nostálgico.