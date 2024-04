O que aconteceu ao ‘glitter’? Novos produtos que vieram destonar a tendência passada

Com a época de festivais mesmo à porta, a Delas.pt resgatou uma tendência do ano passado. Mas afinal o que é feito do glitter?

Se o ano passado, o glitter era o convidado de presença obrigatória em todas as festas e certames… A perspetiva altera-se para este verão.

Depois do sucesso dos brilhos ostensivos, as marcas começaram a lançar no mercado alternativas que conferem um brilho mais natural e que são mais fáceis de aplicar.

Exemplos disso são os óleos corporais com brilho, as sombras à base água ou os sprays. A Delas.pt reuniu algumas dessas alternativas que não vai querer deixar escapar na próxima estação.

Óleo Huile Prodigieuse, na Wells, antes 25,60€ depois 19,20€

Shimmering Body Oil, na Rituals, 22,90€

WishesMar Purpurina, na Amazon, 17,79€

New Water Eyeshadow, na Kiko, 10,99€

Glitter Spray Gold Muse Moment, na Musa Glitter, 29,90€