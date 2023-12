Programas à borla para levar as crianças no primeiro dia do ano

Esta segunda-feira, 1 de janeiro, é feriado universal, e, se pretende passá-la em família, nada como aproveitar o dia livre para levar miúdos e graúdos a celebrar em conjunto e, melhor ainda, de forma gratuita. Depois do Natal e das festas, é comum que não se queira gastar muito mais, por isso aqui fica a lista de algumas atividades gratuitas para fazer em família em diferentes cidades do país.

No norte, nomeadamente na Maia, no distrito do Porto, o circo do Pai Natal abre com performances circenses e interações para o público infantil no Espaço NOA. A entrada é grátis para crianças até 5 anos de idade e os bilhetes podem ser comprados no local do espetáculo, que começa às 11.00 horas. É possível também patinar no gelo, no Carrossel Parisiense, na Praça Doutor José Vieira Carvalho das 14.00 às 22.00 horas.

Na região de Lisboa, os mercados de Natal ainda estão abertos com uma variedade de atividades para as crianças e até para os adultos. A Wonderland Lisboa, no Parque Eduardo XVII, fica aberta das 16.00 às 22.00 horas. A feira de Natal contém atividades como, entre outras, patinagem no gelo gratuita.

Ainda em Lisboa, no bairro dos Olivais, mais especificamente no Jardim da Igreja de Santo Eugénio, o Mercado de Natal estará aberto das 15.00 às 22.30 horas, oferecendo comidas típicas de Natal, espetáculos, a Casa do Pai Natal, pinturas faciais e outras atividades.

Já para quem está a Sul, especificamente em Faro, o MAR Shopping Algarve recebe crianças de três a dez anos para uma experiência na Lego Fan factory que permite aos mais novos divertirem-se com os famosos brinquedos e produtos Lego, mas também participarem de diversas brincadeiras num espaço que lhes é inteiramente dedicado. A experiência é totalmente gratuita e dura uma hora.