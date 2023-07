Reveladas as causas da morte de Gal Costa

Gal Costa morreu aos 77 anos devido a um enfarte agudo do miocárdio e um cancro na cabeça e no pescoço. Este são as causas da morte da cantora que partiu em novembro do ano passado e que estão a ser avançadas pela imprensa brasileira.

Recorde-se que a célebre intérprete estava a recuperar de um procedimento cirúrgico e tinha saído temporariamente dos palcos, seguindo recomendações médicas. A 19 de outubro, revelou que seria submetida a uma cirurgia às fossas nasais, mas acabaria por sucumbir poucas semanas depois.

A cantora deixou ao filho adotivo, Gabriel Costa Penna Burgos, um património estimado entre três e cinco milhões de euros ao filho adotivo. O rapaz que Gal Costa acolheu em 2007, quando este tinha dois anos de idade, vivia num abrigo do Rio de Janeiro e sofria de raquitismo, foi, segundo a imprensa brasileira, o herdeiro único da fortuna da intérprete brasileira.

Hoje, com 17 anos, Gabriel passaria a gerir a herança que inclui 180 a 360 mil euros de direitos e espetáculos que a cantora acumulava todos os anos.

Recentemente, uma investigação feita pela revista brasileira Piauí à viúva Wilma Petrillo indicava, citando seis ex-funcionários da cantora, seis amigos da cantora e um membro da família, que ela estaria acusada de assédio moral, burla e endividamento e falência de Gal Costa.