‘Rich girl’: Tendência já chegou às unhas e vai ser um sucesso no mundo laboral

Longe vão os tempos em que a nail art era a grande tendência no mundo das unhas. Hoje em dia, as manicures simples que se destacam pela elegância são a grande aposta no mundo da moda, uma vez que elevam qualquer look. As unhas rich girl ganharam terreno em 2023 e tornaram-se as favoritas das celebridades.

Apesar da tradução literal ser “rapariga rica”, a manicure rich girl não se destaca precisamente por ser ostentosa e cheia de brilhos ou ornamentos. Pelo contrário, caracteriza-se pelo seu minimalismo e elegância, deixando claro que o verdadeiro luxo é a simplicidade. Nesta tendência de unhas destacam-se as cores naturais e discretas e os formatos não demasiado longos.

Esta tendência de manicure vai fazer sucesso no mundo laboral, uma vez que prima pela simplicidade. Veja como pode aplicar a estética rich girl às unhas.

Discreta: Manicure rich girl em nude

Os famosos tons nude transmitem elegância e discrição. Estas cores de unhas permitem realçar os acessórios, nomeadamente os anéis. Tom Bachik, prestigiado artista da área das unhas, utiliza estas tonalidades na cantora Jennifer Lopez.

Verniz de unhas Sand Tropez 79, no Continente, 9,99€

Efeito holográfico

Se não quiser abdicar da nail art, a melhor solução é fazer como Hailey Bieber. A tendência que começou na mulher de Justin Bieber, mas já conquistou o coração de várias mulheres, consiste numa espécie de efeito halográfico, colocado sob um verniz branco, que resulta num tom perolado.

Manicure francesa

Nas unhas rich girl, a manicure francesa é feita em tons naturais e com a faixa muito fina.

Simples: Manicure rich girl em rosa

Tal como o nude, o rosa é uma das cores mais procuradas quando o objetivo é criar umas unhas elegantes e simples. Geralmente, as amantes da estética rich girl optam por tons de rosa bebé.

Andreia verniz hipoalergénico 98 rosa leitoso, na Pluricosmética, antes 3,39€ depois 2,49€

Cores pastéis

Devido à sua aparência discreta, os tons pastel funcionam maravilhosamente nas unhas rich girl. Roxo, azul, amarelo, o difícil vai ser escolher.

Baby boomer

O baby boomer é ideal para as amantes da manicure francesa, que queiram experimentar algo mais elaborado. A técnica conta com a ponta da unha mais clara, que vai desvanecendo até criar um efeito degrade.