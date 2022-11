Roberta Flack impedida de cantar devido a Esclerose Lateral Amiotrófica

Em véspera de ser estreado o documentário em torno de Roberta Flack, é explicado que a cantora, de 85 anos, ficou impedida de cantar após diagnóstico de Esclerose lateral Amiotrófica, doença degenerativa de foro neurológico conhecido pelo acrónimo ELA.

“A doença impossibilita-a de cantar e não lhe é fácil falar”, revelou o empresário da multigalardoada artista em comunicado. Na mesma nota explica que “será preciso muito mais do que ELA para silenciar esse ícone” e que Flack planeia “permanecer ativa em suas atividades musicais e criativas”. Tem, aliás, planos para publicar um livro infantil em janeiro.

Estes dois lançamentos – o filme e o livro – pretendem evocar o 50º aniversário do lançamento do quarto álbum Killing Me Softly With His Song, lançado em 1973. Recorde-se que a cantora tem pedido que os seus temas sejam lembrados como “clássicos” e não como “velhos êxitos”. Foi isso mesmo que afirmou em 2016, numa entrevista à agência de notícias Associated Press. “Poderia cantar qualquer número de canções que gravei ao longo dos anos, facilmente, mas vou escolher aquelas que me tocam”, afirmou a cantora.

Além do célebre álbum, Flack é também conhecida e reconhecida por temas como The First Time Ever I Saw Your Face, que a projetou depois de ter sido usada na banda sonora do filme de Clint Eastwood, Play Misty for Me (Destino nas Trevas.

A ELA é uma doença neurológica degenerativa rara para a qual não há cura e em que os neurónios motores – os que transportam a informação do cérebro aos músculos do corpo – começam a morrer lentamente. Os músculos vão ficando mais fracos e com atrofia crescente.