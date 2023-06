Rosalía de unhas curtas? Sim, razões para fazer como ela e sinais de que deve fazer uma pausa

A cantora catalã surgiu no palco do Primavera Sound, no Porto, este fim de semana, sem as suas icónicas longas unhas impecavelmente trabalhadas. Imagem de marca incontornável da estrela do consagrado e premiado álbum Motomami, Rosalía parece ter optado por deixar as garras e usar umas unhas curtas, igualmente pintadas, mas muito menos exuberantes.

Tenha sido por estética, provocação ou apenas simples opção, saiba que a escolha da artista espanhola pode ter um outro significado. Há razões de saúde que levam especialistas em nails a recomendar uma pausa entre tratamentos e para uma escolha de beleza que requer cuidado permanente com produtos algo pesados.

O uso de esmalte de forma permanente pode causar descamação e ressecamento das unhas, criando mesmo alterações na textura e cor. A nail artist Braelinn Frank especificou à revista Glam que “o esmalte pode criar uma barreira entre as unhas e o ambiente externo, o que pode levar a unhas enfraquecidas e descoloradas”, avisou.

E, para cada produto distinto, efeitos também díspares na saúde da pele. A mesma especialista lembra que o esmalte em gel, da sua natureza potencialmente mais duradouro, pode levar a que as unhas ‘respirem’ menos do que o comum. Já sobre o uso de pó e o selador, Braelinn Frank fala em possível irritação da pele.

Um processo de danificação das unhas que prossegue com as estratégias de remoção dos produtos, que podem também remover a oleosidade natural da unha, potenciando o seu estado seco e quebradiço.

Ao site Allure, a nail artist Danna Stern acrescenta e especifica que as unhas podem ser danificadas com métodos agressivos de remoção mecânica e química. Danos mecânicos são criados com a remoção brusca, enquanto um exemplo de dano químico é embeber as unhas em acetona por muito tempo – fazendo com que estas sequem e se tornem mais quebradiças.

Por causa disso, é fundamental que, para quem costuma fazer manicure que em gel ou acrílico, façam pausas. Mazz Hanna sugere deixá-las crescer completamente antes de fazer o próximo gel ou manicure de acrílico.

Cinco sinais de que suas unhas precisam de uma pausa da manicure

De acordo com Dana Stern, existem cinco sinais principais de que as unhas precisam de um descanso da manicure: o aparecimento de granulação de queratina (manchas ásperas e brancas na superfície da unha), descamação, rachas, descoloração e cutículas desidratadas.

Embora alguns desses danos possam ser causados pelo uso prolongado de verniz, também podem ser causados por preparação e remoção inadequadas: “se uma lima elétrica for usada para raspar a superfície dessa unha, pode desalojar células da unha levando a descamação, rachas e irregularidades superficiais gerais”, explica a especialista.

Para evitar isso, é necessário estar vigilante para encontrar uma esteticista que tome cuidado para não polir excessivamente as unhas. Para além disso, nunca deve tirar ou descascar o verniz quando acha que está na altura de ele sair, pois pode causar danos à superfície das unhas.