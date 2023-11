Shakira faz admite fuga ao fisco espanhol, evita prisão e paga metade da multa pedida

Estava marcado para esta segunda-feira, 20 de novembro, o início do julgamento de Shakira pelo Tribunal de Barcelona, por alegada fuga aos impostos cometida entre 2012 e 2014, um processo no qual o fisco espanhol pedia um valor de 14,5 milhões de euros.

O julgamento, que previa a audição de mais de 117 testemunhas – entre coreógrafos, estilistas, fotógrafos, produtores, professores de zumba e até ginecologistas – foi suspenso, segundo reporta a imprensa, oito minutos após o início. O juiz do tribunal de Barcelona, José Manuel del Amo, afirmou, segundo cita a imprensa espanhola, que foi declarada pena de prisão suspensa por três anos e aplicada uma sanção financeira que corresponde a “50% da fraude” que lhe foi indiciada pelo Ministério público espanhol. O acordo implica, segundo avançam os meios de comunicação espanhóis, o reconhecimento da culpa e aceitação das sanções definidas por parte de Shakira.

A artista admitiu, então, que não pagou os mais de 14 milhões de euros de impostos em Espanha entre os anos de 2012 e 2014. Após a admissão que fez, segundo o jornal espanhol “El País”, Shakira terá que pagar uma multa milionária de 7,3 milhões de euros. Além disso, terá uma pena de prisão suspensa, passando de uma pena de oito anos e dois meses para uma de três anos, em regime de suspensão.

Ainda segundo o mesmo diário espanhol, a cantora, ao pagar uma multa adicional, de cerca de 430 mil euros, evita pena de prisão efetiva, uma vez que não possui qualquer antecedente criminal.

O caso, recorde-se, foi iniciado pela Procuradoria de Crimes Económicos de Barcelona e conduziu à indicação por seis crimes, que poderiam então ser punidos até oito anos e dois meses de prisão, mais uma multa de 23 milhões de euros. Em julho de 2022, a estrela colombiana Shakira anunciou que recusava um acordo com o Ministério Público espanhol e pretendia ir a julgamento.

“Com a plena convicção de sua inocência (…), Shakira não aceita um acordo” com a acusação e “decide seguir adiante” com o processo, afirmaram, no comunicado os representantes legais. Ela mostrava-se confiante que “a justiça lhe daria razão”.

Em julho deste ano, Shakira teria voltado a enfrentar problemas fiscais. Um novo processo, instaurado pelo tribunal de Esplugues de Llobregat, uma cidade perto de Barcelona, referenciava os rendimentos da cantora colombiana em 2018, contudo não eram à data conhecidos detalhes, avançou a revista espanhola Hola!.

Durante a tarde de quinta-feira, 20 de julho, a equipa jurídica da intérprete emitia uma nota a afirmar que não recebeu qualquer comunicação por parte da justiça espanhola até ao momento. “A Shakira não recebeu nenhuma notificação sobre o processo que os media alegam ter sido instaurado para o exercício financeiro de 2018. Mais uma vez, como tem acontecido durante todos estes anos, é através dos media que a cantora tomou conhecimento do arquivamento deste processo, evidenciando a pressão mediática e de reputação a que está sujeita”, podia ler-se.

Além disso, esclareceram à data que “a equipa jurídica da cantora não fará nenhum comentário até que a notificação chegue à mesma pelos canais formais e legalmente estabelecidos. Como é de conhecimento público, Shakira está a residir em Miami há alguns meses, portanto deverá ser notificada no seu novo endereço, em conformidade com a lei”.