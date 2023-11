Simone de Oliveira está a viver na Casa do Artista

A cantora de 85 anos deixou a sua casa e mudou-se para a Casa do Artista, lar residencial vocacionado para albergar artistas. “Estou na Casa do Artista quietinha, sossegada, há cerca de 15 dias”, declarou Simone de Oliveira em entrevista ao site Selfie e antes do desfile da designer Fátima Lopes, na quarta-feira, 15 de novembro, momento no qual foi homenageada.

Apesar de revelar que sente saudades de casa, a razão que a levou a mudar a sua morada prende-se com o facto de não ter a família disponível ou mesmo por perto. “Moro sozinha desde que o Varela Silva [marido] morreu”, ou seja, quase há 30 anos, desde 1995. “A minha filha não mora em Portugal e o meu filho é professor universitário e tem três filhos”, descreveu a cantora. E prossegue: “Eles tinham receio que me acontecesse alguma coisa em casa, sozinha, e ali ficava. Portanto, o melhor era eu estar num sítio em que estivesse acompanhada, com um médico por perto”, referiu.

Admite que tem saudades de casa, mas também refere que nada a impede de regressar ao seu mundo, ainda que não saiba “será bom ir lá”. “Não sei se será bom para a minha alma”, declarou.