Tendência ‘animal print’ ruge nesta primavera. Peças a partir de 15,99€

No inverno, a tendência era misturar vermelho com o ‘animal print’, mas vai ser preciso bem mais do que uma simples mudança de estação para o estampado animal ir-se embora.

A tendência mantêm-se na primavera e as lojas estão carregadas de peças intemporais para dar aquele apontamento fashion ao look.

A Delas.pt reuniu algumas opções que não vai querer deixar escapar.

Calças Wide Leg de Cetim, na Bershka, 25,99€

Casaco com Estampado Animal, na La Redoute, antes 139€ depois 112,59€

T-shirt Manga Curta Animal Print, na Desigual, antes 39,95€ depois 19,97€

Vestido Mini com Estampado, na Bershka, 22,99€

Sabrina Fivela, na Lefties, 15,99€

Camisa Estampado Animal, na Zara, 29,95€

Top Animal Print com Lantejoulas, na Pull&Bear, 22,99€

Calças Animal Print Fluidas, na Pull&Bear, 25,99€

Calças Surfer em Leopardo, na Stradivarius, 35,99€

Sandália Rasa Estampado Animal, na Zara, 45,95€

Saia Midi Estampado, na Bershka, 25,99€

Sandália Tacão Estampado Animal, na Zara, 25,95€

Leopard Cotton Peplum Tie Blouse, na Ganni, 165€