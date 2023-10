Tendências e o que muda entre bodas de prata e de ouro, segundo ‘wedding planner’

Dois dos marcos mais importantes da vida de um casal são, sem sombra de dúvida, a comemoração dos 25 ou 50 anos de casados. A esse evento dá-se o nome de bodas de prata e bodas de ouro, respetivamente. Mas quais são as grandes diferenças entre os dois eventos?

“As bodas de prata são a celebração de 25 anos de um percurso a dois, cheio de motivos para comemorar, com todas as vitórias e desafios que o casal experienciou durante a vida. Os casamentos realizados em Portugal são, maioritariamente, de religião católica, por isso é comum os casais realizarem uma cerimónia de troca de votos”, explicou a wedding planner Rute Sousa, em declarações à Delas.pt.

Por sua vez, a festa realizada para as bodas de ouro fica, muitas vezes, ao encargo dos filhos ou dos netos do casal: “Nesta festa há a presença de uma grande parte de família que é descendente direta ou indireta do casal, ou seja, os convidados são um resultado natural do casamento. Se no dia do casamento os pais e sogros são os grandes protagonistas, consideradas pessoas especiais pela proximidade com o casal, nesta comemoração a probabilidade de não estarem presentes é muito elevada”, refere.

Relativamente às tendências de moda adotadas pelas noivas na comemoração dos 25 anos, Rute Sousa conta: “Se a noiva tem a possibilidade física de voltar a vestir o seu vestido depois de 25 anos e este se encontre em bom estado, acredito que o faça”. Ainda assim, não há uma regra. Muitas mulheres optam por comprar “algo elegante e até de cor diferente para marcar a comemoração”.

