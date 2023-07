‘The Voice Portugal’. Entram Sónia Tavares e Sara Correia, saem Marisa Liz e Carolina Deslandes

O programa de caça talentos The Voice Portugal está no ar com o especial Gerações, mas vai voltar na sua fórm

Dez anos depois da estreia, o formato volta a girar cadeiras: não para os concorrentes, mas para receber novos mentores.

No mesmo dia em que Vasco Palmeirim disse adeus ao formato, também Marisa Liz e Carolina Deslandes passam o testemunho. No que diz respeito a artistas femininas, assumem agora as pastas Sónia Tavares, vocalista dos The Gift, e a fadista Sara Correia. Quanto a intérpretes masculinos, Fernando Daniel prossegue e António Zambujo regressam ao palco agora conduzido por Catarina Furtado e para a 11ª edição do concurso.

Numa sentida nota de despedida, Marisa Liz fala de uma experiência única. “Libertou-me de preconceitos e fez de mim o que hoje acredito ser uma melhor pessoa. Emocionalmente tive dos momentos mais bonitos e também dos mais difíceis da minha vida, mas acredito que cada um deles se instalou em mim da forma certa”, escreveu na sua conta de Instagram.

E revelou ainda: “O The Voice Portugal fez e fará para sempre parte da minha vida. É um pedaço de amor, aprendizagem, equipa e família. É um pedaço doce e inesquecível de dez anos da minha vida, onde me entreguei por inteiro a cada momento. Deixei o meu coração aberto a cada canção e fui feliz em dar e receber a dádiva que é a música. Arrebataram-me o coração.”

“Fico com um aperto no coração… (porque parece que já não sei viver sem isto) por vos informar que vou fazer uma pausa. As mudanças são necessárias e eu sou uma mulher que vive de desafios! Depois de 10 edições senti que este era o momento certo. Espero um dia voltar! Se fizer sentido para mim e para vocês”, rematou no seu post de despedida nesta temporada.