Vasco Palmeirim diz adeus ao ‘The Voice Portugal’ e esta é a razão

“Custa-me muito. Não nego. Mas sei que é a decisão certa. E, acredito eu, apenas um até já. As cadeiras continuarão a girar e grandes vozes irão aparecer”, confessou o apresentador Vasco Palmeirim, de 43 anos, nas suas redes sociais.

Uma revelação feita esta segunda-feira, 10 de julho, num post no qual revelou que está de saída do formato de caça-talentos da RTP, The Voice Portugal, e ao fim de uma década como um dos rostos do programa, ao lado de Catarina Furtado.

“Com o passar do tempo, outros projetos foram surgindo e tentei sempre fazer tudo, dando sempre o meu melhor. Mas olhando para aquilo que vou fazer no canal, eu e a RTP chegámos a uma conclusão: este ano, não estarei ao lado da Catarina na condução do The Voice Portugal, para me dedicar a outros projetos, nomeadamente o ‘Joker'”, acrescentou, referindo-se ao programa de cultura geral que apresenta na mesma estação e que estará de regresso na rentrée.

“O The Voice Portugal é um programa extraordinariamente especial para mim. Já são dez anos a trabalhar num formato televisivo único, ao lado de uma pessoa que se tornou praticamente família e lançando nomes que hoje fazem parte do universo musical português”, escreveu Palmeirim.

Recorde-se que este formato foi palco e rampa de lançamento para artistas como Bárbara Tinoco e Fernando Daniel, que agora são jurados no formato de fim de semana da RTP1.