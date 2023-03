Tony Carreira condena atuação do MP. “Simplesmente miserável”

Fernanda Antunes e Tony Carreira, pais de Sara Carreira, que perdeu a vida num acidente mortal na A1 a 5 de dezembro de 2020, estiveram no Tribunal de Santarém e para o debate instrutório. O cantor emocionou-se ao ouvir o relato feito pela fadista Cristina Branco, acusada no processo – a par do então companheiro de Sara Carreira, Ivo Lucas – , e não poupou críticas à atuação do Ministério Público neste processo. “Em resumo, simplesmente miserável”, sublinhou Tony Carreira aos jornalistas à saída da audiência.

“Não venho aqui com o espírito de vingança de absolutamente nada. Dois anos e meio passaram e estou aqui para ouvir e perceber. Agora, realmente, o Ministério Público é lamentável, miserável. É tudo o que eu tenho para dizer”, insistiu.

“Em relação ao resto, estou aqui simplesmente para ouvir, não venho aqui para condenar absolutamente ninguém. Estou aqui para que prevaleça a verdade, a memória da minha filha”, afirmou, citado pela revista TV7Dias.

A leitura da decisão instrutória, pelo juiz de instrução criminal Bruno Lopes, está marcada para 27 de março e ficará claro quem irá a julgamento