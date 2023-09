Vai casar-se? Eis as sugestões de penteados e make up da noiva Mel Jordão

Ao fim de quase uma década de namoro, Mel Jordão e Diogo Piçarra preparam-se para dizer “sim” diante dos convidados. O casamento acontece já este domingo, 3 de setembro, mas, durante as últimas semanas, a influenciadora deu várias dicas de penteados e maquilhagem para quem está prestes a trocar alianças.

Para a pele, Mel Jordão mostrou-se sempre adepta de um aspeto luminoso. Esse tipo de maquilhagem pode ser conseguido com a ajuda de um bom hidratante, base com efeito glow, iluminador ou, até mesmo, com um blush. As sardas “falsas” também fizeram parte das dicas de Mel Jordão.

Nos olhos, as opções da influenciadora prenderam-se sempre com as cores neutras: preto, castanho e dourado. Com a ajuda de um pincel, esfumar nunca foi tão fácil. Embora o eyeliner vincado já tenha estado “na berra”, o melhor, nos dias de hoje, é esfumar.

Quando o assunto é penteados, a opinião pode divergir. Ainda que existam mulheres que gostem do cabelo solto e esvoaçante, as dicas de Mel fugiram sempre para os presos. Coques e rabos de cavalo foram os mais presentes nos vídeos partilhados com os seguidores. Os bubbles, que a Delas.pt já tinha dado a conhecer, foram outra das opções sugeridas.

Mel Jordão, que se casou com Diogo Piçarra pelo civil no início de agosto, também sugeriu alguns looks para quem opta por não realizar a festa. Sempre com recurso à “cor das noivas”, o branco, Mel mostrou vestidos com comprimento mini, midi e maxi.

Embora ainda não se saiba mais pormenores acerca do grande dia, Mel Jordão e Diogo Piçarra são um dos casais mais acarinhados pelo público, pelo que os holofotes estão direcionados para o grande dia do músico e da influenciadora digital.