Bubbles: twists, duo ou baby? Escolha a bolha certa para este verão

Mais do que ter o cabelo completamente amarrado em múltiplas opções, os bubbles – as bolhas, em tradução literal – vêm acrescentar todo um mundo à criatividade capilar. Tratando-se também de cabelo amarrado, ajudam o combater o calor do tempo quente e, ao mesmo tempo, a definir um estilo.

Pela sua natureza, os bubbles prometem ser o palco certo para elásticos de cabelo coloridos e de todos os géneros e feitios, elevando a originalidade a novos patamares. Ou seja, somando cores e texturas nos efeitos de balões que são conseguidos por se puxar as mechas de cabelo.

O penteado bubble “consiste em simular bolhas com o cabelo, criando um visual focado num formato inusitado, que se assemelha às tranças”, começa por explicar a diretora técnica dos cabeleireiros Jean Louis David. Rute Ricardo lembra que se está diante de “uma tendência que começou em 2021, no festival norte-americano Coachella, e pode ser feita com ponytails ou tranças, tanto em versão mini como versão maxi”. A novidade, acrescenta a especialista, está na “versão com twisted (torcido) para um efeito irreverente e moderno”

Mas antes de prosseguir para os detalhes, saiba como distinguir as bubbles, de acordo com as coordenadas de, Rute Ricardo, e aposte na sua bolha preferida.

Bubbles Twists: realiza-se da mesma forma que as Bubbles, com elástico, mas passa-se cada mecha de cabelo por dentro de cada “balão” para um efeito mais trabalhado, antes de avançar para o próximo. [Fotografia: Divulgação]

Baby Bubbles: são elaboradas na seção frontal com elásticos, este efeito é mais fino e delicado, somente para dar uma ênfase ao rosto. [Fotografia: Divulgação]

Duo Bubbles: consiste na criação de vários pequenos rabos de cavalo, que começam logo na zona frontal, apanham todo o cabelo das secções. Em cada secção, é criado um bubble, para um efeito mais arrojado e trabalhado. [Fotografia: Divulgação]

Mini elásticos, cabelo e… jeito

Dito assim até parece fácil fazer o penteado. Segundo Rute Ricardo, são necessários minielásticos para depois “deixar fluir a criatividade e o mood do momento”. O penteado abre espaço para, posteriormente, aplicar ainda mais “elásticos de cores, anéis de metal, anilhas trabalhadas”.

Todos os comprimentos de cabelo que permitam fazer apanhados são felizes concorrentes desta vaga de propostas. Mas a diretora técnica de Jean Louis David deixa uma sugestão para maximizar o visual: “Podemos aplicar cabelo postiço e fazer uns mega bubbles, dando mais volume, comprimento ou até diversidade de cores ao penteado. Ou adornar os cabelos mais curtos com glitters, que também são uma grande tendência para este ano.”