Quase 10 mil mulheres mortas em Gaza e uma criança vitimada ou morta a cada dez minutos

“Seis meses após o início da guerra, dez mil mulheres palestinianas na Faixa de Gaza foram mortas, onde se incluem seis mil mães que deixam 19 mil crianças órfãs”. Os dados constam do mais recente relatório da ONU Mulheres sobre a guerra de Israel sobre a Palestina, que eclodiu em outubro de 2023.

De acordo com a mesma fonte, em comunicado, uma criança palestiniana é vitimada ou morta a cada dez minutos desde o início do conflito. “Mais de um milhão de mulheres e raparigas em Gaza quase não têm comida, não têm acesso a água potável, latrinas, casas de banho ou pensos higiénicos”, afirma esta agência da ONU, que alerta para o facto de “as doenças estarem a aumentar num contexto de condições de vida desumanas”.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um novo apelo a um cessar-fogo para que possa ser levada ajuda humanitária à Faixa de Gaza e lembra que só 1/3 dos 36 hospitais do território continuam funcionais, o que significa que é essencial “preservar o que resta” do sistema de saúde do enclave, insistiu o porta-voz da OMS, Tarik Jasarevic.