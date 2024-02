Zara lança linha de cuidados capilares a pensar no dia-a-dia e para “pessoas reais”

Ao todo são seis novos produtos para o cabelo e que vão desde sprays, mousses, bálsamos, soluções de secagem e um ativador de caracóis. A proposta Everyday Basics (básicos para todos os dias, em tradução literal) resulta de uma parceria com o designer criativo e hairstylist britânico Guido Palau e que vem somar-se ao lançamento feito em novembro do ano passado, mas mais alicerçado no brilho e no dourado, o Glitter in Gold.

“Quisemos começar a história da incursão da Zara na categoria de cabelos, apresentando seis produtos que podem ser utilizados para criar a maioria dos estilos. Quer queiras adicionar volume, fixar, encaracolar, dar textura ou brilho, estes produtos são os pilares do kit de um stylist”, afirma o criativo citado em comunicado enviado às redações.

Esta proposta, que deverá estar disponível no início da primavera deste ano, reúne, como avança a mesma nota, “produtos básicos que todas as mulheres e homens precisam para criar o seu estilo” . “Toda a gama é muito acessível e excelente para aplicar em camadas e modelar. Eu não queria produtos que fossem demasiado fortes, exageradamente pegajosos ou com fixação excessiva. Este conceito é válido para todos os produtos: podes aplicar só um pouco ou uma grande quantidade. Não são assustadores. São para pessoas reais que querem dar um pouco de dimensão ao seu cabelo”, acrescenta o responsável.