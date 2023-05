32 razões em vermelho cabaré para apoiar Mimicat na Eurovisão

Às oito da noite em ponto de terça-feira, 9 de maio, as luzes da Eurovisão vão acender-se para Portugal, na RTP1, e para iluminarem o palco da primeira semifinal do concurso que decorre em Liverpool, no Reino Unido.

Uma primeira noite que contará com a apresentação de Mimicat, que canta Ai, Coração, em nome de Portugal. Com a portuguesa Marisa Isabel Lopes Mena, estarão à disputa de um lugar na final, no sábado, 13 de maio, a Noruega, Malta, Sérvia, Letónia, Portugal, Irlanda, Croácia, Suíça, Israel, Moldávia, Suécia, Azerbaijão, República Checa, Países Baixos e Finlândia. De entre estes 15 países presentes nesta semifinal, só dez vão obter uma entrada para a final.

Mas antes de avançar com os detalhes da festa, saiba como se vestir ou equipar a rigor – sim porque também há acessórios e peças de lingerie e banho que apetecem usar na rua – para celebrar e apoiar Mimicat e numa tendência do ano: o vermelho.

A artista portuguesa irá apresentar-se com criações do designer Dino Alves, que mostrou tules e transparências na última semana da ModaLisboa, primavera/verão 2023. Propostas que chegaram nos pretos, em brancos e azulados, mas também vermelhos.

De volta ao vermelho burlesco, é neste tom do burlesco que a delas.pt mostra as quase três dezenas de boas razões que chegam mesmo a tempo de entoar Ai, Coração.

Blazer de fato de guipura, na Mango, 250€

Cafetã em Renda Macramê às Flores, Calzedonia, 49.90€

Camisola Ultraleve em Caxemira Modal, Gola Barco, Intimissimi, 29.90

Clockhouse, CroppedT-Shirt, C&A, 9.99€

Combinação Cetim Love Potion, Tezenis, 19.99€

T-shirt Básica com Botões, da Sfera, no El Corte Ingles, 7.99€

Vestido franzido, Sfera, El Corte Ingles, 49.99€

Estola de penas, Kiabi, 5€

Fato de banho shapewear assimétrico, Women’secret, 49.99€

Fit & flare dress recycled, C&A, 69.99€

Leggings Tule Limited Edition, Zara, 29.95€

Lenço de cerimónia com missangas, Parfois, 19.99€

Mala acolchoada com alça de corrente, Parfois, 19.99€

Mochila everyday Penduro Removível, Parfois, 19.99€

Parte de Cima de Biquíni Faixa Estilo Corpete, Monoalça, Bora Bora, Calzedonia, 59€

Parte de cima de biquíni triangular com flores aplicadas, Oysho, 25.99€

Saia de renda Limited Edition, Zara, 59.95€

Soutien Carioca My Valentine, Tezenis, 16.99€

Top em Cetim de Seda com Decote em V, Intimissimi, 45.99€

Triquini assijmetrico com flor, Oysho, 39.99€

T-Shirt tule limited edition, Zara, 29.95€

Vestido assimétrico com painel semitransparente, Mango, 69.99€

Vestido curto sem fecho lantejoulas, Primark, 22€

Vestido lingerie de renda, Mango, antes 49.99€ agora 35.99€

Vestido Vermelho, MO, 17.99€

Sandálias de mulher com duas tiras em vermelho, Blogger, no El Corte Inglés, 41.97€

Chinelos Abertos em Pelo, MO, 10€

Top biquíni folhos alças vermelho, na Women’Secret, 20.99€

Vestido comprido com alças em malha crepe, Kiabi, 20€

Vestido midi sem mangas, Victoria Collection, no El Corte Inglés, 295€

Hold ups 15 denier, C&A, 12.99€

Vestido contado em pele sintética, Kiabi, antes 32€ agora 20€