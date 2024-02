Chaka Khan vem dar concerto a Cascais e já há data

A cantora norte-americana Chaka Khan, voz de temas como I’m every woman ou Ain’t nobody, atua em julho no festival CoolJazz, em Cascais, no âmbito da digressão de celebração dos 50 anos de carreira.

De acordo com a promotora Live Experiences, Chaka Khan atua a 10 de julho, no Hipódromo Manuel Possolo, e os bilhetes, cujos preços variam entre os 30 e os 75 euros, estarão à venda na sexta-feira, a partir das 10:00 horas.

Atriz, compositora, produtora, escritora, “figura incontornável da música mundial”, Chaka Khan, que conta com 12 álbuns editados e dez prémios Grammy, atua em Portugal no âmbito da digressão A celebration of 50 years in music.

O festival CoolJazz acontece ao longo do mês de julho e tem três concertos por noite. Começa com as Cascais Jazz Sessions, segue com uma primeira parte e termina com o cabeça de cartaz.

Para a edição deste ano, tinham já sido confirmados: Air, em09 de julho, Dino D’Santiago, em 19 de julho, Diana Krall, em 26 de julho, Marina Sena e Luedji Luna , em 27 de julho, Fat Freddy’s Drop, em 30 de julho, e Jamie Cullum, em 31 de julho.

LUSA