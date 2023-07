“A festa acabou”! Como dizer gentilmente aos convidados que é hora de ir embora

A sua personagem é: o anfitrião. Um convívio com amigos, que passou de um almoço, para lanche e jantar, ou então, uma festa que está no auge e parece não ter fim. As horas passam e a festa arrasta-se.

Como dono, está cansado e quer ir embora, ou ter a casa só para si. Mas os convidados parecem não ter planos de ir embora. Sem ser rude ou ofender qualquer pessoa, conheça maneiras de transmitir a mensagem de que a celebração chegou ao fim.

A primeira forma é… parar de os servir ou de trazer comida para a mesa. Grande parte dos convívios são à volta da mesa, com comida e bebida, elementos que acabam por aproximar as pessoas. Se continuar a servir os convidados, irá incentivá-los a ficar. Pelo lado oposto, se notarem que a mesa está a ficar vazia, poderão captar o sinal enviado: a festa acabou.

A mesa ficando vazia, o que se faz a seguir? Levantar os pratos e os restos que ficaram por arrumar. Os seus convidados, vendo que o anfitrião está a arrumar a mesa, podem sentir-se no dever de ajudar e acabam por entrar numa fase anterior à ida para casa.

Por outro lado, se no meio dos seus convidados estiver um amigo de que seja próximo, pode sempre lhe pedir ajuda. É explicar a situação: quer que as pessoas vão embora, mas elas não entendem. A dica é, peça para ele ir embora, que, de certa forma, as pessoas acabam por seguir o mesmo caminho.

“Como vão embora?”, é uma pergunta inocente e ingénua, mas que pode insinuar muito, principalmente se os convidados estiverem a consumir bebidas alcoólicas. Caso forem utilizar transporte público, pode sempre relembrá-los que, de noite, os horários são sempre mais escassos do que durante o dia. É uma forma subtil de os fazer perceber que ainda têm de se deslocar para casa.

Outra maneira é mostrar-se surpresa com o horário. “Já é meia-noite?”. Dizer frases deste estilo exige uma reação dos recetores. Alguns podem entender o que quer dizer e tomar a iniciativa de partir. Mas, o tiro pode sair pela culatra, e outros convidados podem sugerir continuar a noite em casa do anfitrião ou até em outro lugar.

O cansaço é, muitas vezes, difícil de esconder. E nestas ocasiões pode ser perfeito. O ar de cansado ou bocejar aqui ou acolá pode criar empatia nos convidados, que entenderão a fadiga e que é hora de a deixar ir dormir.