Maria Botelho Moniz quer trabalhar “até ao fim” da gravidez

A apresentadora da TVI Maria Botelho Moniz foi uma das figuras em destaque neste domingo à noite, em Queluz, na gala “Palácio das Estrelas”, devido ao seu estado de graça. A comunicadora falou sobre a sua gravidez, de um menino, fruto da relação com o “motard” Pedro Bianchi Prata.

“Gostava de me manter no ‘ar’ até ao fim, ficar o máximo até me sentir bem e até a minha médica me dar o ‘ok’ para continuar a trabalhar. Até agora sinto-me super tranquila, com a mesma energia, mas sinto um pouco mais o cansaço, é normal. Estou com super-vontade de trabalhar até ele deixar”, disse, em conversa com a Delas nos jardins do Palácio de Queluz.

“O que tem sido mais especial nestes meses é vê-lo crescer a cada ecografia, já se vê um detalhe. Acho que ele tem o meu nariz, mas não posso jurar. É muito estranho ao mesmo tempo, mas é incrível!”, acrescentou.

Para já, não há queixas a nível físico. “Entrei agora no terceiro trimestre e não me posso queixar. Tenho tido uma gravidez santa e não sei se ele depois, quando estiver cá fora, me vai dar as voltas, mas para já está ótimo, estou muito tranquila”.

O nome do bebé ainda não está decidido. “Não temos nome, há um grande debate lá em casa e acho que vai ser até à última, até olharmos para a carinha dele. Não são muitos nomes, mas num dia vamos para um lado e no outro… para outro”, brincou Maria Botelho Moniz.

“Não vetei nenhum nome, só agora é que ganhei consciência que dar um nome a alguém é uma responsabilidade, é para sempre, por isso é que ainda não fechamos”.

“Estou ansiosa pelo nascimento, no bom sentido, para ver a cara dele, que pessoa é esta que volta e meia me dá pontapés”, rematou a apresentadora do “Dois às 10”.