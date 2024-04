Ascensão de Karl Lagerfeld já tem data de estreia. Veja imagens e o trailer

Mónaco, Paris, Roma, os loucos anos 70 do século passado e a afirmação no mundo da moda internacional, na qual os egos e os choques provocavam abalos sísmicos, mas também traziam superação, criatividade e ousadia ao design de moda.

A série da Disney + que se estreia a 7 de junho, Becoming Karl Lagerfeld, quer trazer todo este universo e contar a ascensão e afirmação do exuberante e exótico ‘Kaiser Karl’, que morreu em fevereiro de 2019. Trama acompanha “o percurso admirável desta personalidade complexa e icónica da alta-costura parisiense, à data já movida pela ambição de se tornar no Imperador da moda”, refere o comunicado emitido pela plataforma de streaming.

“Entre glamour e choques de egos, festas grandiosas e paixões destrutivas”, esta é a história de “Karl antes de Lagerfeld”. Contada pela primeira vez no ecrã e adaptada a partir do bestseller “Kaiser Karl”, da autoria de Raphaëlle Bacqué (publicado pela Albin Michel), a trama é protagonizada por Daniel Brühl, Théodore Pellerin, Arnaud Valois e Agnès Jaoui.

Veja o trailer abaixo:

Becoming Karl Lagerfeld traz, além da atmosfera daquela década, destaca personalidades igualmente célebres e com quem o designer se cruzou e conviveu. De entre elas, destaque para papel da lendária atriz Marlene Dietrich (Sunnyi Melles), Paloma Picasso (Jeanne Damas) e Loulou de La Falaise (Claire Laffut). Andy Warhol é interpretado por Paul Spera.