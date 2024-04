Gérard Depardieu detido em Paris por agressão sexual

Desde o início desta manhã de segunda-feira, 29 de abril, que o ator Gerard Depardieu tem vindo a ser ouvido pela polícia e a ser confrontado com as acusações de abuso sexual, nas instalações do 3º distrito de polícia judiciária de Paris.

A informação avançada pela agência noticiosa francesa AFP e pelo jornal Le Parisien indicam que esta detenção surge após as acusações de agressões sexuais feitas por duas mulheres contra o ator de 75 anos nas filmagens de O Mágico e os Siameses, de Jean-Pierre Mocky, de 2014, e na de Les Volets Verts, de Jean Becker, de 2022.

O ator nega as acusações de que é alvo. Recorde-se que a cenógrafa do filme Les Volets Verts apresentou queixa por agressão sexual a 23 de fevereiro por “assédio sexual” e “comentários sexistas” relativos a factos ocorridos sem setembro de 2021 aquando das rodagens. Segundo detalhou ao site Mediapart, esta cenógrafa revelou que Depardieu a “agarrou com brutalidade, bloqueou-a fechando as pernas sobre como um caranguejo, depois tocou-lhe na cintura, estômago, e subiu até aos seios”.

Ao todos, são já cerca de 20 as mulheres que já testemunharam nos media ou em tribunal contra o ator. O jornal francês Liberation recorda que Charlotte Arnould, atualmente com 28 anos, foi a primeira a apresentar queixa. Há quatro ano, em 2020, Depardieu foi indiciado por violação e agressão sexual à jovem atriz.