A prática regular deste desporto pode ajudar a resolver disfunção erétil

Da quebra da testosterona aos efeitos do stresse e cansaço, sem falar, claro, de problemas médicos, são múltiplos os motivos que podem levar os homens à perda de ereção. Uma realidade que deve ser conversada e trabalhada a dois para que a intimidade possa prosseguir para ambos.

O célebre comprimido azul Viagra veio trazer a resposta a alguns destes distúrbios, mas a ciência vem agora explicar que há uma prática desportiva que pode ajudar os homens a vencer a falta de ereção e sem recurso à alternativa medicamentosa.

O estudo recente Efeitos do exercício aeróbico na função erétil (Effect of aerobic exercise on erectile function, que pode ler no original aqui), publicado a 9 de outubro no The Journal of Sexual Medicine, indica que os exercícios aeróbicos, tipo de prática desportiva que é estruturada por movimentos rápidos que levam a aceleração da respiração e dos batimentos cardíacos, poderiam ajudar os homens a superar os problemas de ereção.

Como? A disfunção erétil está associada, em muitos casos, à saúde cardiovascular e a sintomas como inflamação e estreitamento e/ou endurecimento das artérias. Ora, cumprir aquela prática desportiva com regularidade ajuda a reduzir os sintomas de doenças cardiovasculares e, logo, tem implicações diretas na ereção.

A investigação envolveu 1147 homens, 636 dos quais cumpriram um programa de exercícios de 30 a 60 minutos de aeróbica três a cinco vezes por semana. Os restantes foram analisados como grupo de controlo.

Constatou-se que os participantes que fizeram aeróbica notaram uma melhoria de 5 pontos na sua função erétil, especificando que, quanto mais grave a doença, maior se notava a melhoria.

Os homens que tomaram Viagra ou Cialis observaram incrementos de 4 a 8 pontos, já os que receberam testosterona subiram apenas 2 pontos.