‘Pig Butchering’. Eis a burla das apps de encontro que já está no TikTok, e seis conselhos da PSP para evitar cair

Ao contrário de burlas perpetradas por pessoas que se fazem passar por familiares e amigos, esta implica a construção gradual de uma relação de confiança, levando a pessoa burlada a fazer investimentos consideráveis, frequentemente em criptomoeda. Em nota enviada à comunicação social, a Polícia de Segurança Pública alerta para o facto de ter vindo a detetar, “desde o início do ano, algumas burlas relacionadas com investimentos (pig butchering) que ocorrem, sobretudo, na rede social Tik Tok, tornando-se numa preocupação crescente”.

De acordo com a autoridade policial, este tipo de ‘roubos’ surgiu em 2020, “estava associado às burlas românticas e à manipulação da componente afetiva da vítima”. Porém, esta tipologia de crime tem vindo a evoluir e está a alicerçar-se também em “plataformas de investimento online falsas e para a utilização de técnicas sofisticadas, como o uso de criptomoeda nas transações, uma vez que dificulta o rastreio e recuperação do dinheiro investido”.

No mesmo comunicado, a PSP deixa seis recomendações aos utilizadores ara evitarem cair nesta burla. Leia-os abaixo na íntegra:

Contacto: “Os burlões, geralmente, entram em contacto com as vítimas através das redes sociais ou aplicações de namoro. Também enviam mensagens de texto “acidentalmente” para iniciar conversas com as vítimas. Evite responder a mensagens de texto não solicitadas e bloqueie ou denuncie a pessoa que as envia”

Confiança: “Os burlões, de forma gradual, vão ganhando a confiança das vítimas antes de abordar o tema do investimento. Desconfie de qualquer conselho de investimento que prometa lucros significativos e imediatos. Evite partilhar informações pessoais e financeiras com um contacto online”

Recompensas: “Como os burlões querem que as vítimas confiem neles, alguns prometem presentes extravagantes e viagens exorbitantes ao estrangeiro. Desconfie de promessas irrealistas e bloqueie o contacto.”

Apresentação: “O burlão pode convencer a vítima a descarregar uma aplicação de investimento e negociar com ela para demonstrar como funciona. A plataforma permitirá primeiro pequenos ganhos. Posteriormente, mediante pedidos de levantamento de dinheiro mais significativos, a plataforma pode impor impostos ou taxas e informar a vítima de que a sua conta foi congelada e que o pagamento das taxas é a única solução.”

Segurança: “O site recomendado pelo burlão pode ter um URL com erros ortográficos de um site/aplicação frequentemente mal projetado de serviços de terceiros para transações em criptomoeda. Garanta sempre que está a utilizar um site/aplicação fidedigna.”

Informação: “À medida que mais pessoas têm conhecimento das burlas, estas tornam-se menos eficazes, logo a natureza do crime está em constante evolução. Mantenha-se atualizado sobre as últimas tendências.”