Abandono de animais é agora punível com multa

Os animais são nossos companheiros. Cães, gatos, pássaros, coelhos. O que desejar ter como animal de estimação. E são seres vivos com direitos assim como os humanos. Porém, a realidade do abandono dos animais é mais recorrente do que deveria. Mas, agora, é punível por multa.

Segundo Leonor Brisa, da Sociedade Protetora dos Animais, a única maneira de “apanhar” alguém por abandono de um animal é apenas através de denúncia. Anónima ou não. Além disso, o abandono “deve ser denunciado às autoridades responsáveis – SEPNA, Defesa Animal PSP e Veterinário Municipal”.

Para tentar diminuir ou extinguir o abandono de animais, o ato agora é punível por multa. E com um valor na casa dos milhares, com quatro dígitos. Leonor conta que “a multa para o abandono de animais tem o valor de dois mil euros”.

E com a inflação, os registos de abandono aumentaram? A Sociedade Protetora dos Animais não tem informações concretas. Contudo, em França, já há números. Face à crise e à inflação, o abandono de animais de estimação disparou em 20 por cento por mês.