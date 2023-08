Abre garrafas com os dentes? É um comportamento que deve evitar

O verão é sinónimo de praia e piscina que traduz também em algumas cervejas a acompanhar. Com isso, vem o terrível hábito de abrir as garrafas com os dentes. Contudo, esse comportamento deve ser evitado a todo o custo e pode ter malefícios para a saúde oral.

Essa prática pode ser tentadora. Porém, é extremamente perigosa, uma vez que pode fraturar a dentição e danificar outros tecidos. As consequências desse hábito pode ser a longo prazo, podendo até implicar na extração de algum dente.

“Mesmo que inconscientes, há certos hábitos que temos durante o verão que podem ter consequências negativas na nossa saúde oral. É essencial estarmos atentos e tentar evitá-los para que as férias sejam um momento de descanso, e não de desconforto e de potenciais complicações”, explica Luís Carvalho, médico dentista.

Além desse comportamento, há outros que podem também danificar a saúde oral. Ingerir refrigerantes é um deles. A grande maioria dessas bebidas causa erosão dentária devido à sua elevada acidez.

Além disso, proteger os lábios também é importante, uma vez que não o fazendo pode aumentar o risco de desidratação. Isso também pode provocar a diminuição da secreção salivar, que é essencial para a proteção dos dentes contra as cáries.