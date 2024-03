Eis a mentira que põe fim a mais relações

A mentira não é aconselhável, mas em determinadas situações numa relação também não é bem-vinda a verdade integral. Contudo, há casos em que esta mentira é incapaz de se converter em perdão.

De acordo com o estudo publicado no Journal of Social and Personal Relationships, mentir sobre com quem a pessoa está no momento é a mais “perigosa” num relacionamento. “É a ameaça maior”, disse uma das pesquisadoras, Katlyn Elise Roggensack.

Quando se está numa relação, nunca é boa opção mentir sobre a pessoa com quem está, nem sobre os casos que teve anteriormente. A honestidade é sempre a melhor escolha.

A transparência é o caminho a seguir, apesar de, por vezes, ser difícil e acabar por se colocar numa situação desagradável. É preferível do que mentir, ou omitir.

Só sendo honesta é que vai ter um relacionamento saudável porque a confiança começa a crescer quando se encontra num ambiente seguro.