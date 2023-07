Acessórios de praia: Veja as sugestões a partir de 2,99 euros

As palavras verão e praia andam a par. Todas as mulheres procuram os acessórios mais bonitos para conjugarem nos looks de praia. Contudo, os acessórios de praia como toalhas, óculos, cestos, entre outros, podem alcançar preços altos e, apesar da utilidade, não deixam de ser peças sazonais.

A Delas.pt reuniu algumas peças de saldo que vão marcar a diferença nesta estação quente. A melhor notícia é que as sugestões começam nos 2,99 euros.

Fita para Óculos, na Parfois, antes 5,99€ depois 2,99€

Toalha Estampada Riscas, na Bimba Y Lola, antes 48€ depois 33€

Shopper de Palha, na Parfois, antes 25,99€ depois 12,99€

Shopper de Palha, na Parfois, antes 29,99€ depois 15,99€

Óculos de Sol Redondos, na Parfois, antes 12,99€ depois 7,99€

Óculos de Sol Quadrados, na Parfois, antes 17,99€ depois 9,99€

Guarda-sol Kasa, no Continente, antes 25€ depois 20€

Guarda-sol Amarelo, no Gato Preto, antes 199€ depois 139,30€

Cesta com Minitrama, na Oysho, antes 29,99€ depois 9,99€

Mola com Brilhantes, na Oysho, antes 12,99€ depois 4,99€

Toalha de Praia com Logótipo, na Calzedonia, antes 25,90€ depois 19,90€

Toalha de Praia Vermelha com Padrão, na Benetton, antes 35,95€ depois 17,95€

Óculos de Sol Burberry Sophia, na MultiOpticas, antes 250€ depois 175€16