Adolescentes sofrem mais com distúrbios alimentares desde a pandemia, revela estudo

Os distúrbios alimentares entre as meninas aumentaram drasticamente durante a pandemia, revela um novo estudo. Pesquisadores no Reino Unido descobriram um aumento de 42% nos diagnósticos entre jovens com idades compreendidas entre os 13 a 16 anos. Por outro lado, houve um aumento de 38% nos casos de automutilação durante o período pandémico.

Essa tendência também foi observada entre os jovens de 17 a 19 anos, embora em menor grau, somando-se às evidências crescentes que ligam os sucessivos confinamentos ao agravamento da saúde mental dos adolescentes. Embora as causas precisas permaneçam incertas, o principal autor do estudo, publicado no The LancetChild & Adolescent Health, Alex Trafford, estudante de doutoramento na Universidade de Manchester, enfatiza a importância da identificação precoce de problemas do foro psicológico entre os jovens e o acesso oportuno ao tratamento para evitar a exacerbação de problemas existentes.

O pesquisador defende ainda acesso suficiente a clínicos gerais e serviços de saúde mental para atender às crescentes demandas de jovens que procuram ajuda.

Os possíveis “gatilhos” incluem isolamento, falta de estrutura e ansiedade elevada. Os adolescentes também enfrentam pressão das redes sociais para não ganhar peso durante os confinamentos. Adolescentes com distúrbios alimentares correm maior risco de suicídio do que a população em geral, colocando-os entre os mais afetados por doenças mentais mortais.

Condições como anorexia nervosa, bulimia nervosa e compulsão alimentar muitas vezes decorrem da insatisfação corporal e do desejo de perda de peso. Estudos sugerem que até 10% das pessoas desenvolverão um distúrbio alimentar durante a vida, e um estudo recente estima que um em cada cinco adolescentes pode ter problemas com comportamentos alimentares desordenados.

De acordo com Trafford, a automutilação e os distúrbios alimentares geralmente significam sofrimento psicológico subjacente e servem como mecanismos de enfrentamento. Ambas as formas de psicopatologia geralmente se manifestam durante a adolescência ou início da idade adulta e são mais comuns entre meninas do que meninos. Os fatores de risco compartilhados incluem experiências de eventos traumáticos e certos traços psicológicos e estilos cognitivos.

A equipe de Trafford analisou dados de 1.881 consultórios gerais em todo o Reino Unido, incluindo mais de nove milhões de indivíduos entre 10 e 24 anos. Eles descobriram que a incidência observada de diagnósticos de transtorno alimentar em meninas foi significativamente maior do que o esperado com base nas tendências anteriores.

Verificou-se um maior aumento dos casos em jovens com idades entre os 13 e os 16 anos e, em menor grau, entre jovens de 17 a 19 anos. A incidência observada de automutilação em meninas entre 13 e 16 anos também superou as expectativas.

A equipa comparou as taxas reais de diagnósticos documentados durante a pandemia com as taxas projetadas com base em dados de 2010 a 2020, assumindo que a pandemia não ocorreu, de março de 2020 a março de 2022. Eles observaram 3.862 casos de transtornos alimentares e 9.174 casos de automedicação. Significativamente maior do que os números previstos de 2.713 e 6.631, respetivamente.

O estudo também fornece novos insights sobre como a pandemia afetou as diferenças socioeconómicas preexistentes nas taxas de distúrbios alimentares e automutilação. Durante a pandemia, as taxas mais altas do que o esperado em meninas de 13 a 16 anos foram em grande parte em comunidades menos carentes.

Trafford destaca o aumento de distúrbios alimentares e automutilação entre adolescentes como uma consequência de longo prazo da pandemia que exige atenção. O autor do estudo pede medidas aprimoradas para identificação precoce de dificuldades de saúde mental, acesso oportuno a tratamentos, ampliação dos serviços e apoio contínuo de médicos e serviços de saúde mental para mitigar possíveis problemas de longo prazo.