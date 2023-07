After Sun: O produto indispensável após a exposição solar

Apesar de muitas serem amantes de mergulhos, outras preferem estender a toalha e apanhar os chamados “banhos de sol”. Hoje em dia, e não faltam alertas, são poucas as veraneantes incautas que se esquecem do protetor solar, mas onde ficam os pós-solares?

A desculpa é que não precisam do after sun porque têm cremes hidratantes, mas a verdade é que as funções dos dois produtos são completamente distintas. Até porque, as necessidades da pele após a exposição solar não são as mesmas que num dia de inverno.

A pele, após o contacto com o sol, fica quente e precisa de um produto que crie um efeito calmante, fresco e, preferencialmente, prolongue o bronzeado.

Os pós-solares vão ser os seus melhores aliados neste verão. Além de todas as vantagens referidas acima, ajudam a prevenir o envelhecimento, que acelera aquando da exposição solar não moderada, e possuem uma textura fluida, ao contrário de muitos protetores solares.

A Delas.pt reuniu algumas sugestões que vão fazer toda a diferença nesta estação quente e seca.

After Sun Aloe Vera, no Continente, 2,99€

After Sun Serum, na Rituals, 8,90€

After Sun Aloé Vera, no Continente, 6,59€

After Sun Hidratante Nivea, no Continente, 7,19€

ISDIN Loção After Sun, na A Minha Farmácia.pt, antes 16,24€ depois 12,99€

After Sun Posthelios, na Wells, 17,55€

Piz Buin After Sun, na Farmácia Ideal, antes 16,70€ depois 10,02€

Bruma After Sun Piz Buin, na Look Fantastic, 12,45€

Clarins After Sun Gel, na Primor, antes 30,50€ depois 19,99€

Posthelios Hydra Gel, na Loja da Farmácia, 10,42€

Caudalie Vinosun, na A Minha Farmácia.pt, 10,50€

Capital Soleil After Sun, na Primor, 12,98€