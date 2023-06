Ainda se lembra? Os 22 desenhos animados da nossa infância

18. Dragon Ball. Estreou em Portugal em 1995, na SIC, no programa Buéréré. “O protagionista de Dragon Ball é Son Goku, um rapaz com rabo de macaco que parte em busca das sete esferas do dragão, as dragon balls, para conseguir fazer aparecer Shelong, um dragão com poder para realizar qualquer desejo. Mas até conseguir encontrar, conquistar e reunir as sete esferas, Son Goku envolve-se em imensas lutas cheias de vilões surpreendentes” (SIC)